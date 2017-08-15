加強新南向學術交流 聖約翰科大與越南多所大學簽約



(中央社訊息服務20170815 16:10:01)為加強新南向學術交流與幫助學生學習，越南大專協會學生工作處黃山公副處長於日前帶領著海防工藝高專呂庭繼校長、越南新加坡高專阮成智副校長、越蘇第一高專陳德捷校長、越匈工業大學阮德智校長、北升龍經濟技術中專范光榮校長、越蘇第一高專國際中心劉文龍主任、越匈工業大學阮氏芳英講師及傳譯陳玄英小姐等9位貴賓蒞臨聖約翰科技大學(簡稱：聖約大)參訪，並由聖約大艾和昌校長代表與越匈工業大學、海防工藝高專及北升龍經濟技術中專簽署合作備忘錄，其中與海防工藝高專簽訂二專升二技協議書，初期先與企業管理系和電機工程系合作，並就雙聯學制及師資互訪交流，提升教師專業技術能力等合作領域開展積極之洽談，為聖約大的新南向深耕開啟新頁。



艾和昌校長表示，聖約大近年來積極開展並深耕新南向，此次與越匈工業大學等３所學校簽約，更配合國家政策南向深耕開創新局。本校已與越南多所大專院校、台商與友好組織締結合作關係，更與校友同時也是越南台商總會會長的謝明輝學長簽署策略聯盟伙伴關係合約書。未來將結合越南台商企業的資源與力量，共同推動技職教育產學合作與企業實習計畫，協助將台灣優質技職教育推廣至東協南亞各國。



會後安排參訪資訊圖書館、精密製造與檢測中心、創意設計系及電機工程系，越南大學學院協會校長訪問團的貴賓對聖約大豐富圖書館藏、新穎的教學研究設備、專門職訓檢定場域及以學生就業為導向並結合國家未來經濟與工業發展的課程設計特色，讚譽有加，期待未來能盡速擴大雙方交流與合作、嘉惠學子、培養專業人才，共創技職教育新局。



訊息來源：聖約翰科技大學



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