PO照片與個性有關，IG濾鏡也能判斷憂鬱症？KNOWING新聞 (2017-08-15 14:50)
作者：鄭寧
隨著社群平台興起，越來越多人會在臉書或是Instagram上PO照片、分享自己的生活，不少研究發現這些PO照習慣也能變成了解一個人的資料，加上人們經常將情緒與顏色連結在一起，也因而能從用戶所PO出的照片中找出是否有憂鬱傾向的端倪。
先前美國佛蒙特大學數學系教授Chris Danforth找來五百位亞馬遜群眾外包服務平台的職員，請他們填寫一份標準臨床憂鬱症調查表，並詢問是否有意願分享Instagram的照片，有170位受訪者同意參與研究，而其中有70人患有憂鬱症。
研究人員下載了超過四萬張相片並透過電腦計算這些受試者的Instagram照片，結果發現，相較於健康的受試者，有憂鬱症的受試者的照片通常由藍色、灰色等色系組成，而心情愉悅的用戶則會選用較暖色系的濾鏡，研究人員表示，人們會將心理狀態投射到社群平台上，希望未來能透過數據協助用戶及早察覺出憂鬱症。
雖然該項研究的受試者須滿足一定條件，結果不一定適用於所有Instagram用戶，且許多人也認為所PO出的照片要視當天心情而定，或使用暗色調適是為了達到遮瑕效果，不過從結果來看，其研究過程使用的技術也顯示，在不久的未來或許就能透過電腦演算法來分析人類心理。
（圖片來源皆為Pixabay）
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