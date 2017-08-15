傾聽就是愛，了解中有醫治~



(中央社訊息服務20170815 15:11:46)高雄市政府教育局家庭教育中心於8月12、13日（星期六、日）上午9時至4時30分，假婦幼青少年館312教室，針對未婚社會青年，辦理婚前教育「愛家婚戀情商與自我成長讀書會」，邀請教育局家庭教育中心婚姻種子教師沈素雲及簡秀雯老師主講。



課程以讀書會的方式進行，藉由財團法人約明文化事業基金會出版的「親密之旅情感智慧與自我成長培訓課程學員手冊」，並搭配美國西北大學黃維仁教授的光碟，及帶領老師準備的各式媒材，帶領未婚學員一同學習與成長。



課程由愛的探索揭開序幕，讓學員思考迷戀與真愛的差異，如何用對的方式對親密的伴侶或家人進行智慧存款，讓關係加溫，老師也實例分享用自己的方式去向對方存款，有時没存到款反而負債累累，讓自己受傷。另老師藉由手冊引導學員思考如何營造和諧的兩性關係，瞭解原生家庭對人格和親密關係到底有何影響，如何發展情感智慧(情商)，想想自己是四種依附型態的哪一種？及與家人間親疏關係如何？帶領老師提醒學員再親密的人都會遇到衝突，然而，必須留意親密關係中的「四大殺手」，千萬別讓否定抨擊輕蔑、戰火升高防衛、負面詮釋、退縮築牆等四大殺手突襲讓關係中傷，若不小心失控，記得要進行情緒調節的「五大要訣」，也別忘了要修復關係，學習饒恕並進行愛的行動存款，這樣關係才會和諧哦~



參與的學員表示參與了連續兩天的課程收穫良多，且佳評不斷，為了讓更多未婚者參與相關教育課程，本局家庭教育中心特別規劃了不同類型的婚前教育課程，將陸續於10月推出，歡迎未婚之社會青年上中心官網最新公告進行線上報名哦~



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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