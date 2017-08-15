史前館15歲生日快─0817快來享好康、享優惠、享悠閒



(中央社訊息服務20170815 15:11:09)文化部所屬國立臺灣史前文化博物館開館迄今已15年，配合8月17日館慶，康樂本館與卑南遺址公園同步開放免費參觀，臉書按讚、打卡還可享有餐飲、商品等多項優惠。卑南遺址公園17日晚間更安排露天音樂會，邀請大家在涼風下享悠閒，聆賞優雅的室內樂團演出，一同為史前館慶生。洽詢電話：089-381166轉777；卑南文化公園洽詢電話：089-233466轉219。



史前館配合館慶系列活動，推出限時『智慧型電子票券整合系統』http://eticket.nmp.gov.tw/線上預購『史前館生日快樂優惠票』活動，凡於8月15日（二）上午09：00至8月16日（三）下午5：00線上購買『生日快樂專案0元優惠票』者，8月17日憑手機QRCODE即可快速通關，並可兌換精美小禮物，共同歡慶史前館15歲生日快樂！！（專案票券限2017/08/17當日使用）



8月17日參觀史前館可另享好康優惠，史前館聯合紀念品商店、文創專享店、VAYA餐廳、FUN手作DIY專區及卑南遺址公園餐廳，提供館慶生日好禮大放送活動。參觀民眾凡於史前館臉書按讚，公開打卡並標註『＃史前館15歲生日快樂！！』，出示證明即可兌換各項優惠。FUN手作專區享折價20元（擇一品項）、紀念商品店商品95折優惠、文創專享店贈送限量明信片1張、VAYA餐廳提供餐飲9折優惠（不含酒精性飲料）、卑南遺址公園手寫的溫度餐廳則提供8/15~20風味餐8折＆生啤酒買一送一好康，歡迎民眾多加利用。



史前館館長李玉芬表示：史前館是臺灣第一座國家級的考古學與人類學博物館，肩負著臺灣史前文化、臺灣原住民族文化與南島文化的研究、典藏、展示與教育的任務。今年是史前館開館的第15個年頭，值此之際，承先啟後，面對博物館當前發展的新趨勢，我們以更前瞻長遠的眼光，擘畫史前館下一個階段的發展。史前館規劃了中、長程計畫，未來將透過學術合作、交流與共創等方式，呈現臺灣文化主體性的窗口，連結南島，展望世界。



史前館多元豐富的展覽包含臺灣自然史、史前史、南島民族、人類的演化、科學的考古學等常設展廳，透過這些展示，希望讓大家對臺灣的考古、南島族群有更不一樣的認識與體驗。因應暑假期間來台東旅遊民眾眾多，目前館內還有多檔特展，邀請民眾 8月17日（四）館慶當天，善加利用好康優惠，一窺史前與原住民族文化的奧秘。



訊息來源：文化部



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