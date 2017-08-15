培育世界的領航人才─中國醫藥大學在「2017世界大學學術排名」攀升第197名



(中央社訊息服務20170815 14:44:34)中國醫藥大學辦學績效卓越表現耀眼；上海交通大學今（15日）公佈「2017年世界大學學術排名」榜，在全球領先的研究型大學中，台灣有7所研究型大學挺進500強，中國醫藥大學排名攀升世界頂尖大學前197名，僅次於台大，名列全台第2、私校第1。



在全球領先的研究型大學中，台灣挺進500強的7所研究型大學分別是：台灣大學排名173、中國醫藥大學排名197、成功大學排名351、長庚大學排名380、交通大學排名388、清華大學排名391、高雄醫學大學排名436。中國醫藥大學與台灣大學共同位列世界兩百強。



近年來，中國醫藥大學的學術成就在全球高等教育雷達的螢幕上閃閃發光，蔡長海董事長特別感謝李文華校長帶領的學術研究團隊，朝向量增質升方向循序漸進的共同努力，彰顯了長期投入學術研究的雄厚實力。



蔡長海董事長表示，『國際一流』是中國醫藥大學暨醫療體系邁向國際化追求的目標，因此，董事會今年規劃了一個十年500億的發展計畫，期盼十年內挑戰世界大學前一百名為目標，為培育台灣年輕一代更具國際競爭力，足以成為世界的領航者。



帶領校務發展邁向「世界一流大學」的李文華校長認為，卓越的大學除了教學研究表現是最好的，還要找出學校的特色，確定研究方向、創造議題，只要有突破性的發現，才能在國際學術領域頭角崢嶸。



李文華校長表示，中國醫藥大學致力提升教學、研究品質做國際接軌，陸續建構了腫瘤、免疫、幹細胞、中草藥、中醫暨針灸及腦疾病六個研究中心，並投入1億美金延攬來自世界各地優秀的人才和研究團隊，在生物醫學研究領域取得主導地位，以期打造世界級最先進的生醫研究團隊與健康照護體系，進而帶動台灣教育、醫療及生醫產業的發展邁向國際，為人類的福址有所貢獻。



近年來積極協助學校提升研究水準的蔡輔仁副校長表示，『人才』是企業或組織的命脈，中國醫藥大學逐漸從教學型大學轉型為「教學研究型大學，師資結構透過「30億百師」計畫，積極的網羅新進的優秀師資已超過半數，同時集中教學研究資源，提供了巨大的研究能量，並深化專業領域的特色，已形成研究新風氣，帶動研發能量表現亮眼，未來將透過學術交流合作，資源整合善盡企業社會責任，創造社會共享價值。



訊息來源： 中國醫藥大學



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