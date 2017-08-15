西聯公司成爲英超利物浦足球俱樂部的匯款合作夥伴 及首家球衣衣袖贊助商



(中央社訊息服務20170815 14:42:52)全球支付及匯款服務領導者西聯公司（紐約證交所代碼：WU）今日宣布與利物浦足球俱樂部達成一項為期多年的策略性合作協議 — 西聯公司將成爲英超利物浦足球俱樂部的官方主要合作夥伴及官方匯款合作夥伴。此外西聯公司將成爲該俱樂部的首家官方球衣衣袖贊助商，其企業標誌將出現在利物浦足球俱樂部的球衣衣袖上。



身爲利物浦足球俱樂部的官方匯款合作夥伴，西聯公司將利用其全球跨境匯款及支付平台爲利物浦提供匯款服務。透過提供該俱樂部及球迷快速、便捷的電子支付和現金匯款服務，西聯公司將幫助他們與自己的社區乃至整個世界聯繫起來。



西聯公司全球支付部門總裁Jean-Claude Farah表示：「西聯公司和利物浦足球俱樂部在業務上都熱切希望把大家連結在一起，只是方式有所不同——我們是透過提供匯款服務，而利物浦足球俱樂部則是透過爲人們呈現精彩絕倫的足球賽事。此次合作絕不只是在利物浦的球衣上印上一個標誌，而是我們將充分發揮自身在電子匯款領域的專業知識，協助利物浦足球俱樂部與全球球迷更緊密地相連。」



利物浦足球俱樂部首席商務總監兼董事總經理Billy Hogan表示：「西聯公司品牌長期深受肯定，專業業務遍佈全球。我們熱烈地歡迎西聯公司成爲利物浦足球俱樂部的首家球衣衣袖贊助商及官方主要合作夥伴，也十分期待透過此次合作，與西聯公司一起爲英國乃至於全球的球迷提供新的體驗和機遇。」



西聯公司和利物浦足球俱樂部都擁有悠久的歷史和遍佈全球的熱愛者，彼此間文化相同、歷史背景相似。正如足球可以跨越國界、將人們連在一起，西聯公司160年的全球品牌經營歷史，也正是一段它跨越200多個國家及地區，把全世界客戶連結在一起的非凡旅程。利物浦足球俱樂部成立至今已有125年歷史，在電視、社群媒體及傳統媒體上擁有逾7億且遍佈全球的活躍球迷。



西聯公司首席策略、産品及市場總監Elizabeth G. Chambers表示：「我們很榮幸能協助推廣一項能夠團結全球數十億人的運動項目，也很高興能與這樣一位擁有相同價值觀的夥伴展開合作。我們的客戶精通電子產品、熱愛生活且時時刻刻積極地為生活忙碌——他們的這種忙碌不僅帶動了資金之間的流動，而且也推進了文化、價值觀以及運動精神的交流與傳遞。與我們相同，利物浦也擁有一群活躍且多元化的全球支持者，且他們都希望能參與創造出更偉大的成就。而我們恰好能幫助他們達成這個心願。」



西聯公司將繼續在全球推動其目標遠大的電子通路業務的擴展計劃，並憑藉其深厚的跨境業務及金融科技能力，提升利物浦足球俱樂部球迷、供應商及商業夥伴的支付體驗。無論身在家鄉還是遠在異國，他們都能透過西聯公司的服務隨時隨地、隨心所欲地匯款。



自利物浦足球俱樂部成立以來，西聯公司的企業標誌將是第一個出現在球衣衣袖上的企業標誌，也是第六個出現在其球衣上的企業標誌。



透過此次合作，西聯公司將能運用多項利物浦足球俱樂部的市場行銷平台進行宣傳，包括數位和社群媒體、球場邊LED螢幕的訊息呈現，其品牌標誌也將在安菲爾德球場、球迷休息室及利物浦足球俱樂部的媒體管道展示。此外，西聯公司將可享受獨家禮遇及參加行銷策略會議、參與利物浦足球俱樂部的國際季前巡迴以及透過旗下球員和歷史傳奇球星進行宣傳。



爲慶祝此次合作的成立，自2017年8月10日至8月31日，西聯公司將向英國、愛爾蘭、法國、丹麥、挪威及瑞典的利物浦足球俱樂部球迷開展免費的匯款推廣活動。



所有已經購買利物浦足球俱樂部2017-18賽季球衣的球迷可以自8月27日起，在利物浦俱樂部的商店及網上免費領取西聯公司的標誌徽章。想瞭解更多詳情，請瀏覽www.liverpoolfc.com。



*西聯公司亦從貨幣兌換中獲利。挑選貨幣匯款公司時，請仔細比較轉賬費及匯率。費用、匯率及稅項可能因品牌、渠道及地點因素而有所不同。費用及匯率如有更改，恕不另行通知。



###關於西聯公司



西聯公司（紐約證券交易所股票代碼：WU）是一家國際領先的全球支付服務公司。聯合旗下的Vigo、Orlandi Valuta、Pago Facil及Western Union Business Solutions品牌提供的支付服務，西聯公司為廣大消費者及企業提供快速、可靠、便捷的全球匯款服務、支付服務及購買匯票等服務。截至2017年6月30日，以西聯匯款、Vigo和Orlandi Valuta品牌所提供的服務，通過遍佈200多個國家和地區的逾55萬個代理網點和逾15萬台自動櫃員機和自助終端為客戶提供優質服務，西聯公司更同時具備面向數十億銀行帳戶匯款的直接到賬功能。2016年，西聯公司為全球客戶提供了2.68億筆個人對個人的交易，涉及匯款金額高達800億美元，並同時提供了5.23億筆商業支付。想瞭解更多資訊，請瀏覽www.westernunion.com。



WU-G來源: 西聯公司



關於利物浦足球俱樂部利物浦足球俱樂部成立於1892年，是世界上最著名、歷史最悠久的足球俱樂部之一。成立至今，共獲得18次英格蘭頂級聯賽冠軍、7次英格蘭足總杯冠軍、8次英格蘭聯賽杯冠軍、5次歐洲冠軍杯冠軍、3次歐洲聯盟杯冠軍、3次歐洲超級杯冠軍及15次慈善盾冠軍。作爲一家具備社會企業責任心的俱樂部，利物浦以其傳統爲榮，並通過旗下官方慈善組織——利物浦足球俱樂部基金會在地方社區發揮積極的作用。利物浦足球俱樂部基金會通過推出一系列屢獲大獎的項目，借助足球及利物浦足球俱樂部徽章的力量，激勵著全世界的小朋友及大人。其卓越的貢獻被英國商業社區慈善拓展組織「 Business In The Community」授予「Community Mark」。利物浦足球俱樂部是一個全球品牌，致力於與世界各地的領先商業合作夥伴瓣漺ㄗ悗e所未有的商業機遇。



訊息來源：西聯公司



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