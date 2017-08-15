快筆記！啾啾妹的公主養成計畫大公開



(中央社訊息服務20170815 14:27:54)在港台有著超高人氣，畫風深受許多少女喜愛的啾啾妹，即將和卡爾要在沖繩結婚啦！有Follow啾啾妹的粉絲們都知道，啾啾妹的圖文內容是她和卡爾生活中的日常，雖然平凡但卻深深的反應出情侶間的一舉一動，不少女孩們對男友的猜忌、內心的小劇場或是卡爾的貼心事跡，都讓許多少女產生共鳴。有著卡爾疼愛的啾啾妹，是公主命，不是公主病！如今，他們正式的邁向人生的另一個階段，除了是卡爾疼愛的公主，啾啾妹也徹底的讓自己成為一位真實的公主，選在白色的哥德式城堡完婚。



喜歡哥德式的建築，不用遠赴歐洲，啾啾妹選在距離台灣僅只需要1小時、旅遊資源非常豐富的沖繩，位在中部美麗的讀谷村，也是最多熱門景點聚集處的克麗絲蒂教堂，距離那霸機場僅60分鐘的車程，白色的哥德式建築設計，外型宛如童話故事中的城堡，獨特搶眼，光是豎立在那，就不禁讓人幻想在裡頭結婚的樣子，美的多麼不真實。克麗絲蒂教堂也是沖繩的婚禮教堂中數一數二挑高的，再加上教堂內的證婚區已是三樓的高度，新人在證婚時望向的便是一片汪洋的美麗無敵海景，再緊張的情緒也能瞬間感到心曠神怡。教堂裡頭可以容納60位賓客，聖潔之路長12公尺，最大的特色是上面鋪滿高貴的施華洛世奇水晶，一進去就可以感受到它繽紛的光澤。



芙蝶海外婚禮顧問Cathy說，克麗絲蒂教堂的服務及設施非常完善，教堂園區內就有自己的私人沙灘、新人專屬獨立宴會廳、獨立休息室等，新人及賓客都不需要再拉車，輕輕鬆鬆就可以感受沖繩的海洋風情、品嘗五星美饌，全部在婚禮園區一次搞定。克麗絲蒂教堂漂亮且新穎，一開始的設計理念就是營造一個全方位的婚禮園區，以提供頂級、最貼心的服務為目標，不僅是硬體設備與軟體設備完善且維護得當，更重要的是體貼使用者的那份心意，平常觀察不到的細微角落，克麗絲蒂教堂都幫您設想到了，園區內無障礙的設計，讓行動不便的長輩一樣可以帶著喜悅的心情一同來參加新人的婚禮、親自感受這份喜氣。教堂園區管理嚴謹，一般的遊客可是不能隨便入園的，光是這一點，就可以讓新人放一百個心，也是啾啾妹選擇這間教堂的重要考量因素。



芙蝶婚禮Cathy說克麗絲蒂教堂是目前沖繩最夯最熱門的教堂，場次預訂很滿，目前已經開放2019年的婚禮預訂，它的魅力可不容小怯！啾啾妹也在一年前就規劃了自己的海外婚禮，選擇的是下午時段，除了拍起來是藍天白雲的感覺，還可以拍到微微逆光的唯美景緻，有著不同層次的美，展現不凡的氣質，特別吸引人！其實不管是選擇上午場次還是下午場次，甚至是晚上的星光婚禮，克麗絲蒂教堂都有不同的美，讓人驚艷。



成為擁有公主命的公主其實很簡單，除了有一個疼你的對象，選在克麗絲蒂教堂就能輕鬆享有公主般的服務及待遇，在女孩夢想中的城堡和心愛的白馬王子完婚，幸福就是這麼簡單，想知道更多啾啾妹的克麗絲蒂教堂籌辦細節，就請大家多關注芙蝶粉專、啾啾妹的粉專、Instagram唷！



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訊息來源：butterflystory



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