獵鷹九號承載飛龍號順利發射升空中央社 (2017-08-15 15:50)
獵鷹九號承載飛龍號太空船，在佛羅里達州太空總署的甘迺迪太空中心成功發射升空。（摘自SpaceX官網）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年8月15日
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