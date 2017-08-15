（中央社台北15日電）美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德結束訪韓後，抵達亞洲行第二站中國大陸展開訪問。他表示，此行主要目的是持續發展美中兩軍關係，減少在地區事務中發生誤判的風險。



北韓不顧國際社會反對在7月兩度試射洲際彈道飛彈後，鄧福德（Joseph Dunford）13日起展開亞洲行，計劃訪問南韓、中國大陸與日本，與三國領導人商討因應對策。



根據美國國防部官網美東時間14日發布的新聞稿，鄧福德首度以美軍參謀首長聯席會議主席身分訪問中國大陸，將在北京會晤中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長房峰輝。



鄧福德在北京表示，此訪主要目的將是「持續發展兩軍關係，減少在地區事務中發生誤判的風險，並把握機會合作」。他指出，此行凸顯美方有意進一步發展美中兩軍關係。



截至發稿為止，中國大陸軍方尚未公布房峰輝會見鄧福德的消息。



朝鮮半島局勢緊繃之際，美國與南韓預定21日展開名為「乙支自由衛士」的年度聯合軍事演習。這與北京方面提出北韓暫停核試與飛彈試射、美韓暫停大規模聯合軍演的「雙暫停」倡議背道而馳。



此外，美中在南海軍事對立也有升溫跡象。自5月以來，美軍已3度派驅逐艦赴南海陸控島礁附近執行航行自由行動，引發北京強烈不滿。



根據中國大陸外交部新聞稿，中國大陸國家主席習近平7月在德國漢堡會晤美國總統川普（Donald Trump）時說，要促進中美兩軍關係發展。



習近平當時提到，中美兩國國防部長要早日互訪，要共同做好美軍參謀首長聯席會議主席8月訪陸、兩軍聯合參謀部11月舉行首次對話、中共海軍參加2018年「環太平洋」軍演等工作。1060815