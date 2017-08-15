大都會人壽BWF世界羽聯超級系列賽上半賽季收官，戴資穎憑藉在Crown Group澳大利亞公開賽中打進四強，在「決戰迪拜」排名中重新佔據頭名的位置。

連續在三項超級系列賽中獲得冠軍后，中華台北球星因為在BCA印度尼西亞公開賽中止步八強，導致排名滑落到了第2。但緊接著，她又在隨後的澳大利亞公開賽中打進了四強，重新坐上第一的寶座。除了印尼賽八強和澳大利亞賽四強的成績，戴資穎目前手握的43，670分還來自全英公開賽、馬來西亞公開賽和新加坡公開賽的三個超系列賽的冠軍。

和戴資穎交換位置的是韓國人成池鉉，她在澳大利亞公開賽中止步首輪。賽前，大多數人都沒有想到她會早早出局，因為韓國人此前一直狀態尚佳，她本賽季連續四次闖進了四強，並且在BCA印度尼西亞公開賽中剛剛獲得了亞軍（決賽不敵日本人佐藤冴香）。

佐藤冴香在女單上半賽季的競爭中打出了職業生涯最好的戰績。她在印度尼西亞公開賽中拿到了個人首個超級系列賽的冠軍，這個冠軍也幫助她突破了前十。目前，她排名第9，排在同胞山口茜（第3）和奧原希望（第6）之後。另一名日本選手三谷美菜津排在第13。

山口茜（第3）在澳大利亞公開賽中才迎來了爆發的時刻，她在四分之一決賽淘汰戴資穎的比賽中展示了自己的進攻能力，在決賽對陣奧原希望的比賽中也一度離最後的冠軍近在咫尺。截至目前，山口茜在全英公開賽、印度公開賽中打進了四強；在馬來西亞公開賽、 新加坡公開賽、印度尼西亞公開賽晉級了八強。這樣的成績讓她可以比較滿意的回顧自己的上半賽季。

奧原希望（第6）也會比較滿意自己上半年的成績，她贏得了一年多以來第一個超級系列賽的冠軍。她近來戰勝過馬林（西班牙）、孫瑜（中國），在澳大利亞公開賽中擊敗山口茜奪冠。這些比賽再次印證了她堅韌的特點。在印度賽闖進八強和在馬來西亞賽晉級四強后，日本姑娘對自己更加有信心，隨著時間的推移，她逐漸找到了巔峰狀態。

像戴資穎一樣，奧運冠軍馬林（第4）在賽季初的表現同樣可圈可點。她連續在印度、馬來西亞和新加坡三站比賽中收穫了亞軍。在印度賽的決賽，她不敵辛德胡——與奧運決賽正好相反的結果；隨後在馬來西亞和新加坡，阻擋西班牙人的又換成了戴資穎。但這樣的成績說明，在上賽季與傷病鬥爭過後，她也在逐漸復甦。儘管在後來的印尼賽和澳大利亞賽上止步首輪，馬林在即將開始的道達爾BWF世錦賽上仍然是一個實力強勁的競爭者。

說到強大的競爭者，就不能不提辛德胡（第5），她在新德里，在家門口戰勝了奧運冠軍，在印度賽中站上了最高領獎台。此外，她還在全英公開賽、新加坡、澳大利亞打進了八強。

排在第7的是中國選手孫瑜，她在連續四項超級系列賽中晉級八強，最後在澳大利亞賽中更近了一步。在澳大利亞賽的四分之一決賽戰勝了印度人內瓦爾後，孫瑜十分激動，賽后她情不自禁的留下了眼淚。

排在孫瑜之後的是泰國人因達農，在印度賽和馬來西亞賽上，腳傷一直困擾著她。全英公開賽時，她的足部就狀況不佳，但是仍然獲得了亞軍。此後，她的狀態起伏不定，在新加坡和印尼止步首輪，在澳大利亞賽也只是堅持到了第二輪。

內瓦爾排名第10，在接受了膝蓋手術，以及經歷了一系列問題之後，她正在慢慢找回狀態。內瓦爾在上半賽季三次打進八強。在印度公開賽的四分之一上，她與同胞辛德胡上演了一場備受矚目的對決。由此，我們有理由期待她在下半賽季的表現，而且她已經全面恢復了訓練。

全部12站超級系列賽結束后，排名前八的球員將被邀請參加BWF世界羽聯超級系列賽迪拜總決賽，比賽將於12月在哈姆丹體育中心舉行。

女子單打前十

1。戴資穎 （中華台北）

2。成池鉉 （韓國）

3。山口茜 （日本）

4。馬林 （西班牙）

5。辛德胡 （印度）

6。奧原希望 （日本）

7。孫瑜 （中國）

8。因達農 （泰國）

9。佐藤冴香 （日本）

10。內瓦爾 （印度）

（來源：BWF世界羽聯資訊）