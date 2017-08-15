錢不夠不放人！神閘苦尋轉會 球隊標價7000萬北京新浪網 (2017-08-15 15:02)
據雅虎體育報導，范迪克和利物浦都不會強迫南安普頓把他賣到默西塞德。
雅虎體育了解到，范迪克可能更願意被賣去切爾西或者曼城，但是要為他支付巨額的轉會費，有可能要破後衛的轉會費紀錄。
據悉，超過7000萬鎊的報價才有可能說服南安普頓放人。但是，聖徒仍希望范迪克能至少再留一年。
聖徒的官員確信，一旦轉會窗口關閉，他們就可以讓范迪克專心為俱樂部踢球。在周六南安普頓0-0戰平斯旺西的比賽中，主帥佩萊格里諾再次重申了俱樂部的態度和立場。
上周，范迪克向俱樂部遞交了轉會申請，也再次確認了他想轉會，但是南安普頓至今還沒有收到任何報價能接近他們的要價。
雅虎體育了解到，如果范迪克和他的經紀人沒在今年早些時候以一種不同的方式操作轉會，今年夏天早些時候，南安普頓高層或許可以賣范迪克。
如果范迪克先表達希望離開，也同意直到合適的報價到來之前一直在球隊，雅虎體育稱，他現在應該已經是利物浦的球員了。
（肆客足球）
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