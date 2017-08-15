阿森納傳奇球星亨利在接受天空體育採訪時表示他非常喜歡拉卡澤特，同時亨利也希望槍手其他球員能夠多給拉卡澤特喂餅。

在阿森納4-3險勝萊斯特城的比賽中，比賽開始后僅僅97秒，拉卡澤特就打進了一球，亨利對於他的這位法國同胞真的是讚不絕口。

「我非常喜歡他，拉卡澤特的表現實在是棒極了。很顯然拉卡澤特會為阿森納打進更多球，他會讓所有槍迷『瘋狂』的。拉卡澤特在槍手的開局很完美，我覺得很OK。」亨利對記者說道。

「最重要的事情是拉卡澤特能進球，也許我有一點偏見，因為他是法國人而且他正在為槍手效力，但是我真的很喜歡他。拉卡澤特的動作非常流暢，非常細膩，他能夠適應不同比賽的節奏和要求。」

「阿森納引進拉卡澤特是為了創造更多的進球以及給對手製造更多的麻煩，他的持球能力以及球商實在是太高了，拉卡澤特能打左邊也能打右邊，不過對於我個人而言，他就是一名正統的9號球員。」

「我認為溫格會把拉卡澤特放在中路，如果是我的話絕對會這麼做。吉魯同樣能為槍手提供很多幫助，他也向大家展示了他的能力，但是我更希望看看桑切斯和拉卡澤特能擦出什麼樣的火花。」

（肆客足球）