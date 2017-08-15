小炮跟單指點:瑞典超6中5 英冠這些隊命中率100%北京新浪網 (2017-08-15 15:11)
周一小炮發揮尚可！瑞典超全部玩法6中5，法乙亞盤勝平負4中4，芬超勝平負5中3！擒高賠又獻秒招，命中芬超瑞典超等多場高賠！今晚英冠專場，小炮紅單享不停！
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戰績回顧：瑞典超各玩法6中5 芬超法乙擒高賠
小炮昨晚瑞典超延續良好勢頭，各種玩法6中5，近期瑞典超18中13，昨日全天所有場次命中率直逼70%！焦點戰埃爾夫斯堡VS哥德堡，首選命中哥德堡客勝1賠3.3，三種玩法全紅！
芬超法乙紛紛擒高賠，其中芬超獨擒拉赫蒂客勝1賠2.8，三種玩法全紅！法乙命中洛里昂主場贏球贏盤！
跟單指點：周末五大聯賽到齊！英冠這些隊命中率100%
本周末西甲德甲意甲紛紛來襲，五大聯賽齊登場！更多新賽季活動、輪次包和豪門包紛紛上線，購買套餐更優惠！今晚小炮上演英冠專場，利茲聯和伯頓近5場小炮命中率達100%，穩膽襲來！
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