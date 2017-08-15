8月14日誤差排行所選比賽均打出低熱冷門，周一005挪超瓦勒倫加0-0特羅姆瑟，打出截稿前平局獎金3.85，對應誤差-10%；而周一010桑托斯0-0弗魯米嫩塞，打出截稿前平局獎金3.40，對應誤差-6%。今天是8月15日星期二，競彩足球開售賽事23場。

周二007 英冠 巴恩斯利VS諾丁漢森林 2017-08-16 02:45

分析：兩隊新賽季開局迥異，巴恩斯利兩戰全敗進2球丟5球，而森林隊兩戰全勝進5球失3球，然而兩隊實力對比並不算大，巴恩斯利上賽季排名第14位，新賽季陣容變化較大尚需時間磨合，而且比賽中攻勢很猛，並不缺乏威脅，而諾丁漢上賽季和降級區同分勉強保級，新季前兩場均是1球優勢擊敗對手，多少有點幸運成分，能否穩定發揮尚是未知。往績來看兩隊互有勝負，近10次各取3勝4平3負，近兩個賽季各取兩勝兩負。

亞盤開出平手盤主隊中水，兩隊盤面差距較大，諾丁漢森林平手盤受熱可能性更大，但卻維持高水並未被機構重視。歐賠方面，開出232的標準賠率組合，目前大部分主流公司對勝賠略有下降。競彩方面，截稿前開出勝平負玩法獎金2.37、3.35、2.45，客勝概率36%，彩民支持率64%，存在28%的較大誤差。同獎回查顯示共11場比賽符合相同SP值組合條件，其中勝6場（54.55%）、平3場（27.27%）、負2場（18.18%）。

周二010 英冠 加的夫城VS謝菲爾德聯 2017-08-16 02:45

分析：加的夫前兩輪連勝進4球且不失球高居英冠榜首，顯示出不錯的競技狀態。上賽季加的夫排名第12，比之前一季更有下滑，但新賽季開局出色，且一向不是很堅挺的主場也有優異表現。升班馬謝聯作為上賽季的英甲冠軍征戰英冠，上輪客場0-1不敵降班馬謝聯之後結束了聯賽聯賽杯兩線兩連勝的開局，雖然上賽季謝聯客場僅有3敗相當彪悍，不過英冠首個客場就輸球讓他們本戰存在一絲陰影。兩隊最近一次交手在2010-11賽季，且兩隊往前再追溯6次交手3次分出勝負，勝者都是客隊。

本場亞盤皇冠開出的初盤是1.03 半球 0.85，主場盤口偏大，不過存在調節空間。歐賠威廉當前開到了2.05、3.30、3.75，平賠整體位置不高，有過渡的意思。競彩方面，截稿前開出勝平負玩法獎金1.92、3.15、3.45，主勝概率46%，彩民支持率72%，存在26%的較大誤差。同獎回查顯示共23場比賽符合相同SP值組合條件，結果勝12場（52.17%）、平6場（26.09%）、負5場（21.74%）。

（中國競彩網-蕭興）