國學杯業餘圍棋邀請賽落幕 高段組台灣同胞勝出北京新浪網 (2017-08-15 15:13)
文章來源：飛龍傳媒
由國學網和休士頓圍棋協會共同主辦，美國智勝學院、美國東方藝術教育中心、休士頓華星藝術團協辦的第二屆休士頓「國學杯」業餘圍棋邀請賽成功落幕。30位參賽選手經過兩天的鏊戰，於休士頓時間13日下午決出最後名次。硝煙散后，共有16名選手脫穎而出，分獲高段組和普通組的前8名。
來自台灣75歲的王懷璿（Vincent Wang）先生技高一籌，六戰全勝，榮獲高段組冠軍，獲得一千美金的獎金。值得一提的是，王先生對此次活動非常滿意，當場把獎金全額捐給休士頓圍棋協會，用於支持圍棋文化在美國的發展。 「高段組」冠軍王懷璿（Vincent Wang）在獲獎后激動的說，看到這屆大賽這麼有規模，無論是主辦方還是協辦方都是在虧本的奉獻，這樣的精神讓人敬佩，所以他決定把冠軍獎金捐給休士頓圍棋協會，希望能為圍棋文化發展貢獻一份力量。
圍棋泰鬥華以剛先生在致辭中這樣讚揚道：「據我所知，王先生捐出冠軍全部獎金的行為在業餘圍棋尚屬首次，堪稱壯舉。他本人是心臟科醫師，不但醫治別人的心臟，自己更有一顆最美的心靈。」華老還說：「一個人棋技高超固然了不起，但是一個棋德高尚的人更讓人尊敬。王先生就是一個棋技和棋德雙優的人，值得大家尊敬。」
中國圍棋院前院長，北京圍棋基金理事會理事長華以剛、本屆圍棋邀請賽組委會主席、休士頓圍棋協會會長尹小林教授、中國駐休士頓總領館僑務組房振群組長、僑務組易川領事、美國智勝學院院長，休士頓圍棋協會副主席徐華、休士頓華星藝術團團長鮑玲、休士頓圍棋協會副主席干建輝、裁判長劉義、本屆圍棋邀請賽仲裁周劍波、休士頓著名律師徐建勛等人出席閉幕式。
本屆圍棋邀請賽組委會主席尹小林教授贈送兩個特別的禮物給75歲的「高段組」冠軍王懷璿（ Vincent Wang） 先生，感謝他為圍棋文化傳播做出的善舉。
創辦於2010年的「國學杯」業餘圍棋大獎賽是中國國內冠軍可以授業餘7段的頂級賽事，在業餘圍棋界有相當的地位和影響，經過多方努力，今年再次進入美國休士頓，是休士頓棋友之福。本屆邀請賽嘉賓規格高、參賽高手多、賽事規模大，特別是主辦方專門組織的兩場圍棋文化專題講座，別開生面，精彩紛呈，受到了參賽選手的熱烈歡迎。聽圍棋大師及國學專家近距離授課、面對面交流，讓大家受益匪淺，促進了棋友們對圍棋文化和相關歷史的深入了解，對傳播中華文化、促進中美文化交流都有深遠意義。
中國駐休士頓總領館僑務組房振群組長在致辭中說：舉辦圍棋邀請賽不但促進中美人文交流，並以圍棋為紐帶團結全球華人，共同傳播中華文化。房組長說，希望繼續把圍棋比賽辦下去，要越辦越好，總領館也會一如既往支持。
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