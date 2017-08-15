【台灣醒報記者洪茗馨台北報導】向人生導師除了感謝，以歌聲致敬亦能傳達心意！「點燈」傳播希望看到愛，將於10/1在新北市政府多功能集會堂舉辦「老師我愛您」演唱會，活動代言人齊豫、國劇大師曹復永、民歌創作才子蘇來、金曲新人謝震廷、藝人賴佩霞今天一同出席記者會，跨世代藝人齊聚分享並表達敬愛師長的心情。

「我們無法成為24小時的太陽，所以才要成為彼此心裡的燈光。」金曲新人謝震廷分享他在13歲參加超級星光大道時，因變聲期而遭淘汰，但王治平老師不僅鼓勵他嘗試作曲，還送了他人生第一把電吉他和鍵盤，在創作、編曲與製作上給了他許多的建議。

傳承即感恩

主持人賴佩霞分享著，小學時期遇見一位美術老師啟發了她，爾後無論做任何事或是在文學上的學習，最終都會回歸到藝術上。

「永遠的京劇小生」曹復永老師分享了感人的內容，他說，由於是香港人，從小學戲要說國語對他來說是很辛苦的。但盧智老師看見了他的才華，老師告訴他不要放棄，要站起來，將來要學戲曲，必須要記住幾句話：「學不等於會，會不等於對，對不等於好，好不等於精，而精還要精益求精。」

演唱會鼓勵學生們邀請老師一起來參與演唱會，促進師生的情感交流，藉由音樂及跨世代藝人的演出一同回味往日的美好時光。不管是哪個時代，都能傳達感念師恩、飲水思源的力量。