【台灣醒記者報譚有勝台北報導】人工智慧終端(AI Edge)計劃啟動！科技部將以4年為期，投入10億元於人工智慧終端產業上，在產業硬體裡加入人工智慧晶片，以低耗能、高效率提高運算的能力，迎接AI應用爆發的年代。

科技部部長陳良基於15日「半導體射月計劃」表示，許多國際知名軟體公司已競相投入大量資源進行AI終端開發已有顯著進步與成果，但如何達到更佳的運算效能及更低的能源損耗卻遇上瓶頸。台灣在推動AI人工智慧工程裡，也將特別著重在低耗能及低電壓晶片設計，但是這些方面仍處於發展初期，也是台灣投入的契機。

本計劃總體目標將以開發應用於各類終端裝置上的AI晶片。不同於雲端數據中心具有強大運算功能的能力，智慧終端的AI技術需具備簡化及推理的架構。因此，政府將配合學術界積極設計高靈敏的感測元件來開發快速讀寫及智慧運算的記憶體，並邀請業者設計元件於終端上，讓AI技術 能夠在各行各業裡發酵。

陳良基強調，因著AI自學能力與快速讀寫需要長時間待機，政府與學術機構將積極的開發在低耗能、高效率的元件，並持續投入在互聯網與無人載具的AI晶片開發，企盼能夠在在產業硬體裡加入人工智慧功能，提高運算的能力。

台灣長久以來在半導體製程及晶片設計都領先在前，然而在日本與韓國等強敵的環伺下，政府需要在積極培育頂尖半導體設計人才，以帶領台灣迎接AI應用爆發的年代，創造台灣新價值。