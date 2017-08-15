搭載福衛五號同型火箭 前趟任務順利圓滿中央社 (2017-08-15 14:39)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯14日專電）台灣首枚自主研製的衛星福衛五號本月下旬將在美國加州發射。搭載衛星的獵鷹9號同型火箭，今天順利執行國際太空站運補任務，台灣科技官員緊盯過程，對未來任務充滿信心。
太空探索科技公司（SpaceX）指出，獵鷹9號（Falcon 9）14日承載飛龍號（Dragon）太空船，由佛羅里達州美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心發射升空，飛龍號順利進入軌道，任務圓滿成功。
飛龍號太空船載運重要物資前往國際太空站，搭載飛龍號的獵鷹9號升空後，第一節火箭按預定計畫在佛州卡納維爾角的降落區完整回收。
駐洛杉磯辦事處科技組組長張揚展接受記者電話訪問指出，獵鷹9號曾發生計畫外的狀況，以致福衛五號發射作業被耽擱一年多，不過SpaceX改進後，之後的發射作業都圓滿順利。
他說，獵鷹9號搭載飛龍號太空船在佛州發射成功，顯示獵鷹9號的系統穩定性高，很可靠，接下來就輪到福衛五號的發射作業。
地球遙測應用衛星福衛五號，定於台灣時間8月25日凌晨2時50分（美西時間8月24日上午11時50分），在美國加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射升空。
這枚由台灣自主研製的衛星，目前在范登堡基地進行發射前性能測試。張揚展隨同視導團，探訪在基地執行檢測作業的工作團隊。
目前各項前置作業順利依計畫進行，預計在美西時間15日展開獵鷹9號火箭與衛星結合作業。1060815
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