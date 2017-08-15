小吳姐姐排列三第17220期推薦：看1大2小組合北京新浪網 (2017-08-15 14:45)
上期獎號493，小大小，2奇1偶組合，組6形態，和值16，跨度6。
一，形態
大小比：上期開出1大2小組合，本期選看1大2小組合，
奇偶比：上期開出2奇1偶組合，本期選看1奇2偶組合
012路走勢：上期開出100，本期關注路212或012路開出
二，和值：
上期開出和值16，上期和值走勢波動小幅度，本期選看和值走勢波動大幅度，振幅在5—9之間，本期重點看和值11
三，跨度：
上期開出6跨，本期關注大跨出號。參考跨度7。
四，定位
百位：上期開出偶數4，小數回補出號，本期留意大數出號，關注遺漏3期的8和遺漏7期的7，推薦1278四碼。
十位：上期開出奇數9，大數持續出號，本期看好小數出號，關注遺漏0期的1和遺漏1期的0，推薦0179四碼。
個位：上期開出奇數3，小數持續出號，本期留意小數出號，關注遺漏1期的2和遺漏0期的6，推薦0246四碼
直選定位
1278/0179/0246
178/019/026
78/01/26
推薦直組選
810 812 814 816 800
802 804 806 706 716（500彩票網）
（500彩票網）
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