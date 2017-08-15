拜仁主席赫內斯參加了天空體育的節目，在其中他談到了內馬爾的轉會、拜仁的賽季目標、體育主管以及轉會等話題。

關於拉姆拒絕出任拜仁體育主管：

我們重視的是拉姆，而不是他的經紀人。但如果他成為了一名體育總監，我們也會雇傭他。薩利哈米季奇就沒有經紀人，我們直接和他講明一切。但如果拉姆在6月30日退役，然後在7月1日又成為昔日隊友的主管，您難道認為這是明智的嗎？不管怎麼樣都需要一段冷靜期，但我們沒有這個時間。個人而言我感到非常遺憾。

關於安切洛蒂執教下的拜仁：

安切洛蒂是一位傑出的教練，他的成功說明了一切。我們現在要完成一次變革——這是瓜迪奧拉沒有完成的。

關於拜仁的賽季目標：

反正沒有人能再聽到奪得三冠王的童話了。我們希望成為德國冠軍，這點我們說得很清楚。其他的一切都是錦上添花。如果還能培養出一些年輕的球員，那我們就滿意了。

關於想轉會的球員和解約金條款：

當拜仁決定要留住一名球員，那麼他就會留下。「不」在相互關係中是非常重要的詞語。或許是它幫助我們不再設置解約金條款。在拜仁隊內都沒有解約金條款，我們從不設置它。

對於球星的態度：

當球員沒有表現得像神一樣的時候，你就不該像對待神一樣地對待他。

關於道格拉斯-科斯塔：

他的行事就像登貝萊一樣。我們說過了：如果一名球員在短時間后就想要更多的錢，並且想要再次離開的話，而且他也沒有拿出好的表現來，那麼我們必須儘快將他脫手。慶幸的是我們已經讓他離開了。

關於神醫沃爾法特的回歸：

在和之前一樣的情況下他肯定不會回來了，但我們致力於再次和他更緊密地綁定在一起。

關於對多特首席球探米斯林塔特的興趣：

這個話題已經了結了，因為多特蒙德已經說明他們不想放人。這位首席球探向另一傢俱樂部謀求體育總監的職位，現在雷施克去了那裡。米斯林塔特在那裡沒有得到職位，因此我們詢問他是否能想像來我們這裏工作。事情就是這樣，但多特隨後表示不會放走米斯林塔特。因此事情已經結束了。我們沒有進行談判。

關於轉會政策的改變：

以前人們彼此伸出雙手，然後一切會相配。現在你需要12名律師來處理這些事。

關於內馬爾的轉會：

我並不知道內馬爾是否價值這麼多的轉會費。我也不會花2.22億歐或者更少一點來簽下內馬爾，我並不覺得他有這麼好。在我們對內馬爾感興趣的那個時候，當時有各式各樣不透明的融資方式，並且有太多的人想要參一腳了，所以我們很快就遠離了這筆交易。

（直播吧）