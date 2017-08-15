神采飛揚福彩3D第17220期預測：三膽碼159北京新浪網 (2017-08-15 14:46)
要點
金膽：1
銀膽：5
銅膽：9
殺碼：0
雙膽：1+5、1+9、5+9、5+6、3+6
最佳和尾：2+5+7+8
最佳和值：12、15、17
跨度：5、6、8
主形態： 小大大、奇奇奇
本期號碼組合：
百位：1 3 5 6
十位：3 5 6 8
個位：1 3 6 9
直 選：13568+35689+13689
定位1D ：1**、 *5* 、**9
組選複式：
六碼：1+3+5+6+8+9
五碼：1+3+5+8+9
好運來3注：
1+5+6、1+5+9、3+6+8（500彩票網）
（500彩票網）
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