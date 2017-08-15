刀小飛福彩3D第17220期預測：力挺雙膽58北京新浪網 (2017-08-15 14:47)
3D開獎號513，組6組合，單單單，大小小，和值9，跨度4
220期預測
和尾推薦：
五期出號8-9-1-1-9，1雙4單，3大2小，本期導出2-9-1-9，以此為依據看好和尾雙4
跨度推薦：
五期出號6-6-7-8-4，4雙1單，4大1小，本期導出6-2-6-2，以此為依據看好跨度單7
百位推薦：
五期出號3-0-8-9-5，2雙3單，3大2小，本期導出0-0-2-5，以此為依據看好膽碼05，大單為主。
十位推薦：
五期出號6-6-1-1-1，2雙3單，2大3小，本期導出6-6-1-1，以此為依據看好膽碼278，大雙為主。
個位推薦：
五期出號9-3-2-1-3，1雙4單，1大4小，本期導出7-6-2-3，以此為依據看好膽碼139，小單為主。
推薦號
複試：05/278/139
單式：521 523 529 571 573 579 581 583 589（500彩票網）
（500彩票網）
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