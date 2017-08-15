棟棟團隊福彩3D第17220期預測：留意偶數跨開出北京新浪網 (2017-08-15 14:48)
219期獎號開513大小小，奇奇奇合，組6合，和值9，跨度4
奇偶走勢：
近十期奇偶比17：13，奇數出號走強。上期奇奇奇組合開出，接下來偶數常態出號，參考奇偶比1：2的模式防2：1組合開出。
大小走勢：
近十期大小比9：21，小碼出號走強，上期大小小合出號，接下來大數佔優，參考2大1合防1大2合開出。
跨度走勢：近十期跨度2-4-3-6-3-2-6-7-8-4，上期偶數跨開出，接下來留意偶數跨開出，看好跨度4
和值走勢：近十期和值12-13-7-14-23-7-9-11-11-9，一區和值開4期，二區和值開5期，三區開出1期，下期留二區和值防一區和值，重點關注和值17 15。
從和值上看
上期出熱和值，這期看好熱和值，近5期出奇奇奇奇奇，這期看好奇數。
百位上期出熱號，這期看好熱號，近4期出偶偶奇奇，這期看好偶數。
十位上期出熱號，這期看好熱號，近4期出奇奇奇奇，這期看好奇數。
個位上期出熱號，這期看好熱號，近5期出奇奇奇偶奇，這期看好偶數
推薦號碼
三膽854二膽85獨膽8
和值17 15獨和17
跨度4 5獨跨4
6碼組六024589
5碼組六02589
4碼組六0289
直組選854 762
殺和04殺跨度36
殺百位13殺十位67殺個位36
絕殺2碼17
絕殺1碼1（500彩票網）
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