219期獎號開513大小小，奇奇奇合，組6合，和值9，跨度4

奇偶走勢：

近十期奇偶比17：13，奇數出號走強。上期奇奇奇組合開出，接下來偶數常態出號，參考奇偶比1：2的模式防2：1組合開出。

大小走勢：

近十期大小比9：21，小碼出號走強，上期大小小合出號，接下來大數佔優，參考2大1合防1大2合開出。

跨度走勢：近十期跨度2-4-3-6-3-2-6-7-8-4，上期偶數跨開出，接下來留意偶數跨開出，看好跨度4

和值走勢：近十期和值12-13-7-14-23-7-9-11-11-9，一區和值開4期，二區和值開5期，三區開出1期，下期留二區和值防一區和值，重點關注和值17 15。

從和值上看

上期出熱和值，這期看好熱和值，近5期出奇奇奇奇奇，這期看好奇數。

百位上期出熱號，這期看好熱號，近4期出偶偶奇奇，這期看好偶數。

十位上期出熱號，這期看好熱號，近4期出奇奇奇奇，這期看好奇數。

個位上期出熱號，這期看好熱號，近5期出奇奇奇偶奇，這期看好偶數

推薦號碼

三膽854二膽85獨膽8

和值17 15獨和17

跨度4 5獨跨4

6碼組六024589

5碼組六02589

4碼組六0289

直組選854 762

殺和04殺跨度36

殺百位13殺十位67殺個位36

絕殺2碼17

絕殺1碼1（500彩票網）