混雙前五種子中，中國佔據三席，在所有五個項目中，中國在混雙項目中實力最強。從簽表中可以看出，混雙決賽是有可能上演中國內戰的，這在其他四項比賽中可能性不大。

頭號種子鄭思維/陳清晨和2號種子魯愷/黃雅瓊雙雙在這個賽季有極佳的表現。魯愷/黃雅瓊狀態正盛，連續六次闖進了決賽，並且在Yonex全英公開賽、Yonex日上印度公開賽、OUE新加坡公開賽和亞錦賽中拿到了最後的冠軍。

他們在連續六場決賽中只輸掉了兩次，兩場敗績均來自他們的同胞——張楠/李茵暉在Yonex德國公開賽戰勝了他們，鄭思維/陳清晨在Celcom Axiata馬來西亞公開賽阻止了他們勝利的腳步。

鄭思維/陳清晨在印度公開賽決賽中不敵魯愷/黃雅瓊，一周后，他們就在馬來西亞公開賽中成功復讎了這對同胞組合。此外，他們還在印度尼西亞和澳大利亞闖進了決賽。在印度尼西亞賽的決賽，他們不敵本土奪冠熱門阿瑪德/納西爾；在澳大利亞，他們則戰勝了另一對印尼組合喬丹/蘇珊托。

就單單從簽表和過往的戰績上看，魯愷/黃雅瓊和鄭思維/陳清晨兩對組合都是競爭世錦賽混雙冠軍的熱門。

但大賽所帶來的壓力橫亘在可能性與最後的結果之間。就像我們在道達爾蘇迪曼杯決賽中看到的，在中國與韓國的交手中，魯愷/黃雅瓊在與崔率圭/蔡侑玎的關鍵之戰中被認為是勝率更大的一方，被認為能幫助中國拿下決賽的第五場比賽。但是中國組合沒能讓美好的願望實現，而韓國組合則拿到了決定性的一勝。

有趣的是，如果一切順利的話，這對韓國組合將在第三輪遭遇魯愷/黃雅瓊，這將是一場值得關注的焦點之戰。

再說回簽表本身。2號種子本次世錦賽的抽籤形勢也是充滿挑戰。如果他們能順利通過第三輪的考驗，四分之一他們的對手可能是尼爾森/佩德森（丹麥）或李晉熙/周凱華（中國香港）中的一對。從前面提到的這對丹麥組合自身情況看，他們本賽季的表現算得上穩定，他們打進了三項比賽的四分之一決賽，這是兩人在今年超級系列賽上的最佳戰績。在歐錦賽的決賽中，他們不敵英格蘭組合克里斯·阿德考克/加布里埃拉·阿德考克。這對精明的丹麥組合是大賽型選手，有能力在世錦賽期間提振自己的狀態。

在1/4區，頭號種子鄭思維/陳清晨將面對的第一個考驗很可能來自丹麥組合克里斯蒂安森/蒂格森，如果順利的話，兩對選手將在第三輪相遇。隨後在四分之一決賽的挑戰來自喬丹/蘇珊托。後者在澳大利亞賽的決賽中給鄭思維/陳清晨製造了不少麻煩。這個1/4區中值得關注的還有印度組合喬普拉/斯齊·雷迪，他們在家門口的黃金大獎賽——塞義德莫迪國際錦標賽中拿到了冠軍。

2/4區的競爭將可能在中國組合張楠/李茵暉與英格蘭組合阿德考克夫婦，日本組合數野健太/栗原文音與中國香港組合鄧俊文/謝影雪之間展開。

阿德考克夫婦在這個賽季表現強勢，他們具備爭冠的能力。在全英公開賽中打進半決賽后，兩人在一場打得非常接近的比賽中惜敗魯愷/黃雅瓊；在印度賽中，英格蘭組合也在同樣的輪次敗給了同樣的對手。佔據天時、地利優勢的阿德考克夫婦將有信心拿出更好的表現。

與同胞相比，張楠/李茵暉本賽季說不上搶眼，但實際上兩人的表現也有值得稱道之處——贏得了兩站黃金大獎賽冠軍，在另外三站中打進了半決賽。

3/4區與其他三個1/4區相比可能是最困難的。

印尼組合阿瑪德/納西爾無疑是最被看好的。他們是本賽季的超級系列賽中唯一一對來自中國以外的混雙冠軍，兩人在家門口的比賽中贏得了夢寐以求的冠軍。但是納西爾在隨後一周的澳大利亞賽中舊傷復發。印度尼西亞組合如果能在完全健康的狀況下出戰，他們也將是冠軍的有力爭奪者。

對於印尼組合來說，他們的第一個挑戰可能將由日本組合渡邊勇大/東野有紗製造，兩對組合有可能在第三輪遭遇對方。日本組合在蘇迪曼杯半決賽中曾戰勝了鄭思維/陳清晨，這對年輕的組合在比賽中對來自各方面的壓力都處理的很好。此外，這個1/4區還埋伏著中國組合王懿律/黃東萍和馬來西亞組合陳健銘/賴沛君，他們是新加坡賽的四強組合。

魯愷/黃雅瓊和他們的同胞將肩負著幫中國在世錦賽上繼續擴大記錄的責任出戰，中國選手在最近幾年的世錦賽中一直佔據統治地位，在最近的五屆世錦賽中，中國選手四次贏得混雙冠軍。然而他們也很清楚，過去的輝煌是榮耀也是負擔，就像在不久前的蘇迪曼杯決賽中看到的那樣。

（來源：BWF世界羽聯資訊）