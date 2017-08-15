以象徵著「勝利」的Victory縮寫「V」作為logo的PONY，從未停止過銳意進取的腳步。

2017年8月15日，PONY品牌正式宣布周筆暢成為其代言人，

攜手開啟THIS IS PONY#這也是我#全新形象。

誕生於1972年的傳奇美式品牌PONY，深諳街頭潮流風尚之精神。在時尚與的穿梭輪換中，始終堅持品牌質感並尋求突破常規。本季，PONY在保留運動精髓的同時，將競技活力注入時尚先鋒領域，以卓越的想像力和創造力重塑這個經典品牌。

PONY秉持勇往直前，全力以赴的精神與信念，一直致力與運動、潮流、音樂等領域進行跨界合作，鼓勵年輕人突破自我。而在事業、中不斷挑戰極限，潮流圈中不拘一格的周筆暢，正與PONY內在的品牌精神不謀而合。

出道12年，作為一位獨樹一幟、極具影響力的藝人，周筆暢率性而純粹。一如她的音樂「Not Typical」，遵循內心確立態度，卻又形式多變耐人品味。此次合作，周筆暢將PONY經典品牌基因與其個人風格相結合， 分別演繹「音樂人」「演員」「潮人」「攝影師」「運動家」5種角色，輕鬆玩轉多重身份。如她所言，生活中的不同身份皆是自我。風格定位沒有限制，只需享受不同的體驗帶來的非凡感受。

有想法、有態度、不斷推翻又重建自我，是THIS IS PONY#這也是我#對當下都市新一代生活方式的獨特解讀。本季PONY攜手周筆暢打造出與眾不同的時尚視覺，將每一個「我」都注入周筆暢多重人設的經歷與故事，「筆」以往都不同。

#Top Star致敬經典，原色重生

PONY2017秋冬系列，從的高街元素中汲取設計靈感，大胆地將未來、金屬、復古等元素融入經典的鞋款中，玩味現代感。兼顧街頭文化與都市運動的設計考量，再次定義新運動時尚概念。PONY用一場獨立特行的時尚風潮，立體地展現其多運動品牌領航者的態度。

TOP STAR經典復刻系列成為了周筆暢的第一個專屬鞋款。1975年由3位NBA球員共同設計的TOP STAR系列正式推出，當年就成為了最受NBA 球星歡迎的之一。

本季， TOP STAR強勢復刻回歸，鞋款造型延續PONY一貫簡潔輪廓和old school風格。鞋側的「V」字logo擁有一番復古工藝的懷舊品味，黑與白色調碰撞，簡潔而利於穿搭。該系列均由優質皮革打造，重新注入潮流DNA，令TOP STAR系列真正成為PONY 2017秋冬中的最炫目的一顆星。