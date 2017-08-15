之前的世青賽比賽中，沈芒帶領的中國女排國青獲得冠軍，隊內多位新人冒頭，包括楊涵玉、吳晗和蔡曉晴都打出了讓人驚嘆的水準。此番在亞錦賽，包壯帶領的中國女排二隊又是帶著一批平均年齡只有20.5歲的姑娘們出戰，也成功殺入四強，表現讓人服氣！

郎平在東京周期第一項工作就是培養年輕球員，期待她們能夠儘快接班，彌補魏秋月、徐雲麗、惠若琪、顏妮等奧運冠軍的位置。不過稍顯可惜的是，安家傑帶隊在瑞士賽和大獎賽培養新人結果一般，只是湧現了一個高意，其餘的年輕球員都受到了質疑，尤其是接應錢靖雯，因為是山東球員而替安家傑「背鍋」，備受指責。

事實證明了，安家傑沒有完成的工作，沈芒和包壯可以做好。這一次，包壯帶領的中國女排有多名年輕球員表現不錯，兩大主攻蔡曉晴和金燁繼續一如既往的發揮穩定已獲好評。最為關鍵的是，包壯這批國家隊，可不是只有攻手錶現不錯，年輕的二傳郁佳睿與年輕的自由人王思敏更是征服了球迷。

郁佳睿目前還未滿20歲，作為二傳身高達到了1米82，有出色的彈跳，正是郎平喜歡的高二傳代表。值得一提的是，當年郎平在廣州恆大女排執教的時候，正是將郁佳睿提拔了上來，親自培養，如今郁佳睿終於有在大賽展示自己的機會了。目前中國女排二傳接班人問題非常頭疼，姚迪在國家隊再次失敗后，中國女排急需丁霞的接班人，一個刁琳宇遠遠不夠，只要郁佳睿能夠成長，相信她也有機會進入國家一隊鍛煉。

同樣尚未年滿20歲的自由人王思敏也表現出眾，身高1米68的她在自由人位置基本功紮實，一傳和防守都非常穩定，是中國女排殺入四強的幕後英雄。實際上，王思敏在上賽季的女排聯賽上就表現得非常出色，無論是在北京還是四川，足夠讓人滿意。目前中國女排自由人位置也急需林莉的接班人，之前大獎賽，林莉的替補王夢潔雖然沒有受到像錢靖雯那麼多的批評，但同為山東球員的她同樣被球迷頗有微詞地抱怨，一旦王夢潔接班失敗，中國女排需要像王思敏這樣的球員擔起重任。

總而言之，中國女排在各個位置都有閃光的球員，咱們的攻手都以朱婷為標杆，在飛速成長，其他位置也並不缺少亮點。中國女排的未來，依然值得期待。（天外居）