納達爾建議排名系統以兩年為期：我們已不再年輕北京新浪網 (2017-08-15 14:58)
納達爾
日期:8月15日消息，在出席辛辛那提賽前新聞發佈會時，納達爾提出一個設想，即將現有排名系統擴展成以兩年為一個周期。
「羅傑36歲了，我31歲，斯坦（瓦林卡）好像32歲，諾瓦克30歲。我們不再是21或22歲的年輕人了。我們之前那一代球員，大多數在這個年齡都已經退役了。」納達爾說，「我過去說過，（賽程）應該縮短。不過如果是兩年為周期的排名體系，那麼就更容易安排賽程。」
「兩年，而不是一年計算，這能保護球員，有利球員安排休息調整的時間。如果只是按照一年的表現計算排名，要想保持好的排名，就不可能有太多休息時間。費德勒、諾瓦克，或者我和安迪，當我們復出贏得很多勝利時，能取得不錯的排名。可總的來說，傷病和年齡的關係，這無法給我們太多幫助。賽程也是同樣。問題就是現在的球員生涯延長，隨著年齡的增加，你得找到休息調整的時間，因為身心都需要恢復。」納達爾說。
（Chen）
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