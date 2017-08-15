台北市暨新北市大仁科技大學校友聯合會員大會 范景章校友接任台北市第八屆會長



(中央社訊息服務20170815 14:16:13)大仁科技大學台北市校友會106年第八屆第一次會員大會暨新北市校友會106年第二屆第二次會員大會，於106年8月13日(星期日)上午11時至14時30分假台北市北投區承德路華港城婚宴會館召開，上午11時起會員、師長、貴賓報到，學校校長、黃副校長國光、陳文銓主任、許有讓董事、蕭輔導會長輔元、陳順忠前董事、台北市藥師公會黃金舜理事長、大仁科技大學校友總會周復成副會長、翁青聖副會長、張盈堂秘書長及各縣市校友會會長，台北區各友會理事長，民意代表，校友及眷屬等踴躍出席會議。 首先大會由台北市校友會第七屆簡勝淦會長主持，帶領與會全體人員齊唱大仁科技大學校歌，簡會長致詞，感謝母校師長，校友總會及各分會會長，各公會代表及大台北區校友出席會員大會。台北市校友會自80年5月籌組成立至今，於90年8月5日正式向台北市政府社會局登記通過立案。94年8月1日母校更名為科技大學，在會員大會提案通過「臺北市大學科技大學校友會」並設立捐款字號，統一編號，以利會員捐款並節稅。周復成會長將棒子交給勝淦，本屆任內感謝校友們的努力經營與支持，校友會進入嶄新的年代，再次感謝大家出席與出錢的付出。隨後校長、黃副校長等貴賓致詞。感謝簡會長第七屆帶領理監事之付出，敬請校友們繼續支持母校，協助學弟妹。11時40分會務報告，年度財務收支決算報告及年度工作計畫、收支預算表，討論及通過並進行第八屆理監事選舉。 上午11時50分進行新北市大仁科技大學校友會106年第二屆第二次會員大會，由陳水金會長主持，進行理事會、監事會工作報告，討論提案，進行105、106年度經費收支決算表審查、工作計畫書審查通過。進行全體合影，餐敘聯誼，司儀宣佈台北市校友會第八屆理、監事當選名單，第八屆理事長由藥學系第18屆范景章校友當選並進行交接。



訊息來源：大仁科技大學



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