申辦享雙重送不僅享千元通話費與上網量再送電影票、CATCHPLAY電影包



(中央社訊息服務20170815 14:14:51)中華電信今(15)日宣布與全家便利商店獨家合作,106年8月16日起可於全台超過3,100家的全家便利商店申辦中華電信4G預付卡,首波開放申辦預付卡300型,此次合作讓預付卡申辦通路更多元,提供客戶更便利、快速的購卡管道。凡於106年10月31日前申辦成功,除包裝內含贈送網內通話費2,000元,另加贈5折電影票、CATCHPLAY ON DEMAND電影包三大好禮!此外,儲值指定計量型預付卡商品,再送1.2GB上網傳輸量及「全家」Fami霜淇淋一支! 中華電信4G預付卡申辦管道更多元 再送獨家雙重優惠中華電信自2014年起和全家便利商店合作「立即儲」功能,至今於全家便利商店FamiPort機台進行線上儲值之交易數,已超過「全家」整體交易數的70%,且今年第二季於全家便利商店儲值的客戶數,相較去年同期亦成長45%,顯示客戶利用超商通路儲值預付卡之需求日益攀升。中華電信為滿足客戶需求並提供更多元的申辦通路,首度於全家便利商店推出4G預付卡的申辦服務,客戶除了於既有近800家中華電信門市及神腦特約服務中心申辦之外,還可選擇全台高達3,100家的全家便利商店辦理,讓4G預付卡的申辦作業更便利。



自106年8月16日起至106年10月31日止,於全家便利商店成功申辦4G預付卡300型,除內含120元通信費及180MB上網量,中華電信獨家贈送網內通話費2,000元、100則網內簡訊和1048.8MB上網量,活動期間加碼再送電影票5折券兩張、CATCHPLAY ON DEMAND電影月付會員資格雙重優惠。此外,門號自開通日起12個月內,於「全家」FamiPort機台購買立即儲或如意卡網站購買E儲值,每次儲值計量型5GB或8GB之上網商品,並至如意卡網站加入會員,再加送1.2GB上網量和「全家」Fami霜淇淋一支。現在申辦中華電信預付卡,不只更便利,優惠多更多! 中華電信4G預付卡零月租、免綁約 輕鬆享受4G極速上網中華電信提供多樣化的4G預付卡選擇,主要分為300型、500型、1000型預付卡,若需額外上網量,則可選擇計量型1GB/2.2GB/5GB/8GB產品及計時型1hr或24hr,現在加值2.2GB上網方案額外加贈1GB上網流量。中華電信4G預付卡提供完整通話及上網產品組合,無月租、綁約負擔就能輕鬆使用4G服務,現在更能直接於全家便利商店購買300型4G預付卡。最貼心、便利的預付卡選擇,就在中華電信!



註:1. 4G預付卡相關資訊:https://www.emome.net/cell_phone_plans/prepaid_card/ideal_phone_card2. 儲值贈禮詳細活動內容:http://www.idealcard.com.tw/3. 全家便利商店目前販售中華電信4G預付卡300型,活動期間自106年8月16日起至106年10月31日止,獨家贈禮包含:網內通話費2,000元、電影票5折券兩張、CATCHPLAY ON DEMAND電影月付會員資格;購買計量型5GB或8GB之上網商品,再加贈1.2GB上網傳輸量及「全家」Fami霜淇淋一支(每個門號最多可贈送5次,最高可獲6GB上網流量及Fami霜淇淋5支) 。4. 全家便利商店申辦4G預付卡時間為每日10:00至21:00。5. 上述活動/優惠內容/價格/詳細內容依申辦現場優惠同意書為準,中華電信並保有隨時修正、暫停、終止之權利。



訊息來源:中華電信行動通信分公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218743.aspx