水果郵票(續4)



(中央社訊息服務20170815 14:14:24)繼105年1月28日、8月17日及106年7月20日發行系列「水果郵票」後，中華郵政公司續以梨、蓮霧、香蕉及柚為題材，發行「水果郵票(續4)」1套4枚，面值分別為3元、6元、8元及28元，訂於9月20日發行，惟為因應郵資調整民眾用郵所需，特將本套郵票面值3元(梨)提前至8月18日發行。



配合8月18日面值3元郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡及3元郵票預銷首日戳封，於同日發售；另3枚郵票之首日封、護票卡及活頁集郵卡訂於9月18日供售，6、8、28元郵票預銷首日戳封則於9月20日郵票發行當日發售，歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。



聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458



訊息來源：中華郵政股份有限公司



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