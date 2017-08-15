科技部啟動半導體射月計畫中央社 (2017-08-15 13:47)
科技部啟動半導體射月計畫
(中央社訊息服務20170815 13:47:08)為促進人工智慧終端產業核心技術躍升，科技部將以4年為期，每年投入10億元經費，啟動「半導體射月計畫」。
這項計畫將鏈結智慧終端產學研能量，挑戰2022年智慧終端（AI Edge）關鍵技術極限，同時培育頂尖半導體製程、材料及晶片設計的人才，帶領台灣迎接AI應用爆發的年代，創造台灣新價值。
本計畫將開發高效能的AI晶片，亦將開發具有低能源損耗，可長時間待機，讀寫快速及具有智慧運算和儲存等功能的下世代記憶體設計。本計畫亦將研發在極小工作電壓下具極低耗能和高靈敏度的感測元件，並持續投入具應用潛力的無人載具和AR/VR，以及具安全考量的物聯網系統等專用AI晶片之研發。
科技部陳良基部長表示，科技部將攜手智慧終端產學研各界，前進人工智慧終端技術藍海。
訊息來源：科技部補助專案計畫-工程科技推展中心
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218740.aspx
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