Deloitte亞太區高科技、高成長500強 (Fast 500) 評比開跑！為台灣具潛力之高科技、高成長企業創造躍上國際舞台的機會



(中央社訊息服務20170815 13:46:16)「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」（Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific，簡稱Fast 500）徵件評選活動於今 (15) 日正式展開。「Deloitte 亞太區高科技、高成長500強 (Fast 500)」今年已邁入第16屆，係藉由審核於亞太區，包含台灣、中國、南韓、日本、印度等15個市場成長最快之500家企業連續三年營收成長表現，評選出具備高潛力之優質企業， 在亞太區內頗負盛名。



勤業眾信高科技、媒體與電信產業負責人陳明煇會計師指出，「Deloitte 亞太區高科技、高成長500強 (Fast 500)」今年已進入第16屆，為亞太區高科技業的年度盛事，不僅可洞悉高科技產業發展趨勢，更是一窺新創科技產業發展的前哨站。每年皆有數千家來自亞太區的企業加入評選，是讓台灣優質企業於國際間嶄露頭角的平台，並創造跨市場策略性聯盟的機會。 陳明煇繼續表示，近年來雲端技術及物聯網等技術逐漸成熟，顯示軟體及相關內容服務具備相當大的成長空間，而根據2016年評選結果，軟體相關企業即為其中占比最高之產業，可見「Deloitte 亞太區高科技、高成長500強 (Fast 500)」已成為高科技產業趨勢的重要指標。



「Deloitte 亞太區高科技、高成長500強 (Fast 500)」除透過評選挖掘極具潛力的產業新星、提升企業能見度外，也有助於台灣高科技業者凝聚與同業間的產業能量，過去上榜的台灣企業中，從事鋰電池研發、製造及銷售的企業「榮炭科技」即以過去三年營業額成長2,289%的高成長率，獲頒2016年台灣區冠軍，同時名列亞太區第20名之佳績，其結果反映出能源元件需求大增，且節能減碳的世界潮流愈獲重視；而2015年的台灣區冠軍「創業家兄弟」，也已於隔年順利掛牌上櫃，締造台灣史上，從成立公司到邁向上櫃最快速的紀錄，表現持續亮眼。



2017年Deloitte亞太區高科技、高成長500強 (Fast 500) 評選活動，即日起開放報名至9月29日截止，得獎名單將於12月第一週公佈，歡迎高科技業者踴躍參加。詳細評選內容與報名方式，請參考勤業眾信官方網站 http://deloi.tt/2uXk0ql 或逕洽聯絡人吳世杰先生（電話：02-2545-9988 #2675）、孫欽彥先生（電話：02-2545-9988 #2673）。



關於「Deloitte 亞太區高科技、高成長500強 (Fast 500)」：本年度Fast 500評選項目為根據企業2014-2016年會計年度的營收成長率評選出在半導體、電腦週邊硬體、光電業、電子零組件、資通訊服務、媒體文創、生技醫療和綠能科技等相關行業之前500強企業，包括公開發行以上和非公發企業。評選企業將涵蓋台灣、澳洲、中國、日本、印度、紐西蘭、新加坡、越南、關島、印尼、緬甸、柬埔寨、寮國、菲律賓、南韓等15個市場。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



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