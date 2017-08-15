響應世界健身氣功日 大學教職員學習健身氣功



(中央社訊息服務20170815 11:44:27)健身氣功是中華民族傳統體育項目。隨著習練人口不斷的增加，全球各地健身氣功也持續的蓬勃發展，在2016年國際健身氣功聯合會會員代表大會上決議，讓健身氣功世界交流比賽大會和科學論壇的兩大主要活動作為國際健身氣功聯合會的發展主軸，並於每年8月第二個週日為「世界健身氣功日」。 中華健身氣功總會秘書長吳國暉表示，總會自2015年8月27日以中華台北健身氣功總會成功加入國際健身氣功聯合會後，積極辦理健身氣功相關的活動推廣，包含教練員、裁判員的講習，並於2016年籌辦台灣第一屆健身氣功錦標賽，為了響應第一個世界健身氣功日，總會特別邀請參加第一屆健身氣功國際教練員培訓的真理大學吳培協教授及大華科技大學的黃玉萍教授於明道大學辦理健身氣功的教學活動，明道大學郭秋勳校長帶領全校教職員習練健身氣功八段錦，通過三個小時的習練，大家對於健身氣功有著更深入的認知，現場超過百人的學習場面甚是熱絡，郭校長也表示這麼好的傳統體育項目應該讓更多的人得到認識與學習，並希望學生在上體育課前都能打趟八段錦作為特色教學發展，管志明學務長也表示規劃將八段錦當成新生訓練的教材，期望能引領學習風潮，在健身氣功的領域有所貢獻，計畫未來能有機會在校園中開設相關課程，讓師生能更深入的學習。 在這炎炎夏日之中，很容易讓人心浮氣躁，學員們透過健身氣功的學習，紛紛表示心靈得到舒緩，讓人有安逸的效果，感覺很不一樣。吳秘書長說能在全球第一個世界健身氣功日響應辦理一系列的活動，更加有代表性的意義，希望未來能多籌劃這樣的相關活動讓民眾能更了解健身氣功並親身參與其中。



訊息來源：真理大學



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