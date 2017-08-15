巴拉圭國家代表隊啟程參加2017臺北世界大學運動會



(中央社訊息服務20170815 11:41:39)參加2017臺北世界大學運動會巴拉圭國家代表隊首批選手於本(106)年8月14日啟程赴臺，駐巴拉圭大使館張秘書祥儒代表前往機場送機。



巴拉圭大學體育國家協會(Asociación Nacional Deportiva Universitaria del Paraguay, ANDUP)會長兼代表隊團長Alberto Gilardoni向本館表示，自巴拉圭須歷經約36小時之飛行始抵達臺灣，對選手的體力為一大挑戰，惟代表隊定會在此世界舞台展現最好的一面；本館則盼巴國各選手均可獲得佳績，同時藉此機會可體驗地球另一端與巴拉圭截然不同的面貌。



此次巴拉圭代表隊共計13員，參加比賽項目為游泳。



訊息來源：外交部外館消息



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