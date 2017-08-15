嘉義公興友善小農 關心農耕環境永續性



(中央社訊息服務20170815 11:40:56)位於嘉義縣公興村的羅旭輝是嘉義在地的友耕小農，從小就在山上長大的他，對土地有濃厚的感情，正因如此，他希望透過「嘉義公興友善土匪濟人間」計畫更進一步了解友耕並加入嘉義六青，讓小農看見計畫的可行性與效益，並望共同打造為這片土地良好的環境。



羅旭輝從小就跟著家裡務農，春去冬來，不知不覺間已經累積了二三十年的經驗，「家裡一直都採用無農藥耕作，也就是近幾年稱為的友善耕作，主要為自給自足，當然不會噴灑農藥。」



放眼望去，陡峭的田地種植著許多苦茶樹，苦茶樹比一般茶樹高，一年只有兩個月的收成期，且必須以人工採收、挑選果實，採收後也須經過透氣除濕的繁複的處理程序。羅旭輝表示會選擇在山上耕作，雖然地形較陡峭也較難工作，時間人力成本的也相對較高。即便如此，他依然繼續在山上耕種，表示喜歡山上的溫度氣候與人文，從小就在對這片土地生長的他，也有著深厚的感情與連結。



羅旭輝表示以往都是自己摸索如何友善耕作，相對時間與人力成本無法回收，而且現階段友耕也缺乏完整的行銷策略，所以希望透過嘉義六青協助，除能學習耕作方法與提升銷路。他日後更規劃在龍美的一畝田依照課程所學實作，期望將來有穩定的收穫，引起其他在地小農的興趣，讓更多人能投入友善耕作，加入嘉義六青，保衛土地。相關友善耕作課程資訊可搜尋「嘉義友善耕作小農」粉絲專頁。【以上為行政院農委會水土保持局青年回留農村創新研究示範計畫及社團法人中華民國社區永續發展協會廣告企劃】



訊息來源：行政院農委會水土保持局



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