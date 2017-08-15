駐巴拉圭大使館資助巴國衛部所屬幼童照護機構辦理兒童節慶祝活動事



(中央社訊息服務20170815 11:37:01)駐巴拉圭大使館為響應巴國衛生部長巴利歐斯(Antonio Barrios)為所屬「全國兒童暨家庭福利中心」(CEBINFA)於全國設立之29間育幼院辦理兒童節慶祝活動，於本(8)月14日由俞大使大 接見巴國衛生部社會福利司司長Rodrigo Sánchez等官員，並致贈贊助款。俞大使對得為巴國弱勢家庭及兒童略盡棉薄盛感欣慰，盼該款得讓福利中心照料之幼童歡度兒童節。



訊息來源：外交部外館消息



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