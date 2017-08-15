實踐大學社會責任 中華大學獲教育部計畫補助



(中央社訊息服務20170815 11:36:20)向來以專業素養、創新思維、同理關懷為教育目標，培養社會中堅人才之中華大學，參與教育部首度啟動之「大學社會責任實踐計畫」，9日審查結果公告，中華大學提出之2案全數通過，成為全國同時2案獲補助之18所大學院校之一，顯見中華大學長期扮演區域關鍵角色獲得肯定。



中華大學校長劉維琪表示，學校為能於區域發展及產業鏈結上扮演關鍵的地方智庫角色。今年向教育部提出之「驛動新埔—霄裡溪沿線聚落生活場域及產業之創新研究」及「打造西部產業廊道永續之路」2件大學社會責任實踐計畫，獲得教育部補助。



教育部為落實全國各大學實踐大學社會責任，自今（106）年起啟動「大學社會責任實踐計畫」，鼓勵各大學組成夥伴學校，以大學社會責任計畫與執行團隊，主動發掘在地需求、解決問題，透過在地優勢分工合作，協助區域整合，創造符合在地城鄉、產業及文化發展的創新價值。



中華大學社會責任推動辦公室主任連振昌指出，透過社會責任實踐計畫，實踐「在地關懷」與「產學鏈結」之大學社會責任，同時鼓勵學校師生參與社會創新實踐，發掘及解決在地議題，讓學生更了解在地產業，並運用所學去創造產業價值，強化中華大學與區域之鏈結。



訊息來源：中華大學



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