水旱輪作自然農法打造有機生態園 政策支持信保協助青農無慮田裡拚



(中央社訊息服務20170815 11:34:15)苗栗西湖是個美麗的地方，傍著山的農田，靜謐悠閒，遠離塵囂，也遠離汙染。第一屆百大青農張智傑的有機水稻田就在這裡。民國100年，他回到苗栗，展開農人生涯，而在此之前，他已經參加各式農業相關課程，還到農場工作了一段時間，有相當的理想與熱忱但卻沒有實務經驗。不過，初投入時，還是遇到很多挫折，小麥穗上發芽，完全沒有收成。第一個半年，慘賠作收。



第二年是個完整生產季，一期種稻作，二期種黃豆，也和一家農產商行談好收購事宜，看似完美安排，不過問題卻接踵而來。張智傑說，簽約時對方說收割、烘乾設備一應俱全，但採收時發現，對方的設備全部不能用。這些狀況搞得他焦頭爛額，還延誤收割時間，當時他決定要有自己的設備，也要和小農分享，讓這些價值不斐的農機設備發揮最大效益。



看著隨風起伏的水稻田，那樣的感動就可以讓我一直堅持下去他的作物選擇首要考量的是能水旱輪作的作物，以減少病蟲害，再則就是要能機械化耕作。往後幾年，他一期固定種水稻，但二期作則試驗性的調整，他嘗試種植小麥、黃豆、蔬菜和蕎麥等，以找出最適合的作物。



此外當然就是人力問題。「因為人力是未來農業最難克服的問題，所以我想應種植可以機械化大面積耕作的作物」。



不過，機械化也代表要花很多錢購置設備。張智傑說，父親去世後留下的一點遺產和先前工作的積蓄全部投入，都還不足以因應，還好運用了包括小地主大佃農及青創貸款等低利政策農貸，才貸得所需資金。對他來說，政府政策支持是他能順利走過五個年頭的原因。支持的政策包括技術輔導、低利貸款和農信保保證等項，缺一不可。他在農信保擔保協助下取得資金，也希望更多因沒有擔保品而被貸款機構拒絕的青農能夠善用資源順利取得資金，只要有青農團體到他的農場參訪，他都會介紹一下農信保，要大家多多利用。



資源共享 共生共榮當然，他不是希望大家都貸款背負大筆負債去購買農機設備，相反的，他希望青農們將錢用在刀口上，能共享的資源就儘量共享，例如他的農機設備。他除了耕種收割的機械，還有整套的稻穀烘乾、選色、包裝等設備，投資超過千萬。他說，這些設備不用人人皆備，能夠資源共享，才能讓設備發揮最大效益。



所以他成立合作社，鼓勵年輕人一起加入，不管有沒有耕地，只要你對有機農業有想法，可依實際情況有不同的合作模式，一起工作，一起實現對農業的理想願景。



農信保董事長宮文萍表示，青農之間交流、互助的精神，互相支撐著彼此，也是快速進步的因素；而農信保協助缺乏擔保品及保證人的青農取得資金，不要讓資金問題成了實現夢想的羈絆。宮文萍說，青農較少與金融機構往來，難免有不知道怎麼跨出第一步或是溝通上有認知落差問題，為了縮短磨合時間，農信保可提供融資轉介，希望能協助更多青農在最快時間內取得融資。



繼續嘗試繼續挑戰 打造自己的有機王國除了固定種植水稻，二期旱作則不斷嘗試、改變，除了目前的蕎麥、玉米，考慮未來要種黃豆、飼養蛋雞等。他說，打造有機生態基地一直是他的夢想，而西湖確實也非常適合，他想創造一個有機生態食物鏈，讓農作廢棄物都能再利用，不浪費任何資源，且達到生態平衡。他希望號召更多年輕人投入農業。但不是空有熱情或有勇無謀，而是一步一腳印、慢慢擴大。他也歡迎有志者和他一起打拚，一起發掘農業的無限可能！



訊息來源：財團法人農業信用保證基金



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