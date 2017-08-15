新北市消防局特搜團隊再升級 醫師及技師攜手跨領域合作



(中央社訊息服務20170815 11:29:27)為強化新北市特種搜救隊隨隊醫療暨搜救能量，加速搜救效能，提升災害現場救護品質；於今天9時30分假新北市政府9樓災害應變中心，在副市長侯友宜見證下，由消防局與雙北市醫院、土木、結構技師公會以及台北市陪伴犬協會等9個單位簽訂合作備忘錄(M.O.U)，以建全救災隊伍之組成。 M.O.U簽署之目的，即未來在重大災害現場中(例:八仙塵爆、復興空難、蘇迪勒風災、0206台南地震等)，除出動特種搜救隊成員外，並由消防局通知醫院急診室醫師、土木及結構公會專業技師前往災區協助；由醫師現場調度、指導護理人員及高級救護員（TP）給予傷者第一時間得到最好的照護，以爭取救助黃金時間；另專業土木、結構技師現場評估建物穩固程度，協助搜救人員規劃侵入建築物搶救及撤離路線，以加速搜索進度；陪伴犬協會則負責協助搜救犬挑選、評量、訓練、出勤、獸醫照護及退役認養，給予搜難小英雄最好的照顧。 本次簽署儀式為首部曲，奠定安全管理、搜索搶救及醫療照顧的跨領域合作的基石；另消防局訂於本（106）年9月20日辦理「快速搜救部隊校閱暨災害醫療救援隊演練」，展示搜救隊伍規模、裝備器材、安全管理、後勤運作補給及重大傷病患(含截肢)的處理等救災能力，朝聯合國國際搜救隊重型（最高級）標準邁進。



訊息來源：新北市政府消防局



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218732.aspx