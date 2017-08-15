樂來越愛你幕後鋼琴家藍迪寇伯（3）中央社 (2017-08-15 14:50)
電影樂來越愛你（la la land）原聲帶鋼琴家藍迪寇伯（Randy Kerber）（右）首度訪台，15日在台北晶華酒店舉行電影音樂會媒體表演會，現場演奏多首曲目。左為指揮艾瑞克（Erik Ochsner）。中央社記者吳家昇攝 106年8月15日
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