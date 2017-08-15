澎湖菊島盃國際少棒賽開打（1）中央社 (2017-08-15 14:50)
2017澎湖縣菊島盃國際少年棒球錦標賽15日開打，有來自國內外共56支勁旅將展開5天的賽事，各組戰況激烈，甫獲世界少棒季軍的澎湖講美少棒隊也參賽。中央社 106年8月15日
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