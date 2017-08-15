MLB／一壘手沃托真的是怪咖 界外球竟丟二樓看台NOWnews今日新聞 (2017-08-15 14:23)
紅人隊主砲Joey Votto（沃托）真的是怪咖，他不但比賽中常做出驚人之舉，連說話也有他個人風格，這次他則是因為把界外球丟上二樓，被大聯盟官網抓到了。
大聯盟官網寫下：「紅人隊一壘手Joey Votto是棒球好手，但有時候他會稍微休息一下，並且做出一些怪事。」
今天Joey Votto就把Kyle Schwarber所敲出的界外球，輕鬆的撿起來後，一口氣丟上二樓看台，而不是輕拋給一樓觀眾。
不過也有人認為他應該把球還給投手，畢竟球都還在場中，但他之後又做了一件更扯的事，那就是把球打到沒人的地方，小熊隊4位外野手佈陣，還是無法阻止他敲出「車布邊」二壘安打。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》