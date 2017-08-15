紅人隊主砲Joey Votto（沃托）真的是怪咖，他不但比賽中常做出驚人之舉，連說話也有他個人風格，這次他則是因為把界外球丟上二樓，被大聯盟官網抓到了。

大聯盟官網寫下：「紅人隊一壘手Joey Votto是棒球好手，但有時候他會稍微休息一下，並且做出一些怪事。」

今天Joey Votto就把Kyle Schwarber所敲出的界外球，輕鬆的撿起來後，一口氣丟上二樓看台，而不是輕拋給一樓觀眾。

不過也有人認為他應該把球還給投手，畢竟球都還在場中，但他之後又做了一件更扯的事，那就是把球打到沒人的地方，小熊隊4位外野手佈陣，還是無法阻止他敲出「車布邊」二壘安打。