洪榮宏與歌迷近距離接觸 謙虛歌聲還有進步空間NOWnews今日新聞 (2017-08-15 14:28)
日前是洪榮宏心曲巡迴演唱會的最後一站，地點洪榮宏特別選在自己出生的故鄉-台南，他表示回到了台南，雖然早已跟小時候的記憶有差距，但依然對這片土地有熟悉的親切感。台南場演唱會的票券早在3個月前都銷售一空，許多歌迷朋友都搶不到票，台南的鄉親們反應非常的熱情!
演唱會上，為了慰勞喜愛他的歌迷朋友們，洪榮宏特別在演唱會結束後，在場館大廳與歌迷來個近距離接觸：握手、簽名、合照照單全收，讓歌迷們激動的尖叫落淚，熱情的人潮把大廳擠的水洩不通，合照排隊的隊伍甚至繞了場館好幾圈。
洪榮宏為了台南場的演唱會，親自當起「調音師」。（圖／寬宏藝術提供 , 2017.08.15）
洪榮宏 為確保聲音能夠有高品質，在進場搭台時，他親自當起調音師，確保台下每個角落的觀賞品質，為此洪榮宏跑上跑下走遍整個表演廳，從第一排的座位，一直到最後一排的座位，親自坐在每一個位子上聽聲音，並請音控師邊做調整。龜毛的他，從搭台到演出前一刻，都一直不停的順走位、調整聲音，要求演出所有細節都要達到最好。
洪榮宏對自己這次的表現還算滿意，但說自己其實還有很多進步的空間，也希望下回能盡快再次回到這個有滿滿人情味的故鄉開唱！
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