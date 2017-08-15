（中央社記者邱國強北京15日電）美國總統川普簽署備忘錄，研議對中國大陸貿易調查，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮今天說，川普此舉並非真的想把中美關係搞差，而只是想藉嚇唬中國大陸「多賺點錢」。



金燦榮並針對美國此舉與中國大陸對北韓態度的關聯性說，美國對中國大陸的貿易調查手段是「早一天、晚一天的事」。中國大陸對北韓應該「照聯合國的要求來做」，不見得要「按美國的期待來做」。



金燦榮是在接受中央社記者訪問時，作上述表示。他並指出，川普此舉是美國要求中國大陸作更多讓步的慣常嚇唬手段，對中美關係影響不大。



金燦榮表示，在歷史上，美國對中國大陸動用301條款已有很多次，但結果多半是「雷聲大，雨點小」，其目的都是在迫使中國大陸在貿易問題上讓步，真正付諸懲罰的措施，其實很少。



他認為，美國總是要中國大陸在貿易問題上多讓一點步，但中國大陸實際上已經作很多讓步，例如重新開放美國牛肉進口，也開放美國稻米、天然氣進口。只不過，美國日後還是會一點一點地要中國大陸讓得更多。



川普對中國大陸貿易調查，被外界認為是對中國大陸施壓北韓不力的反應。金燦榮說，美國是認為中國大陸施壓的力道「未達滿意程度」，但中國大陸是按自己的節奏推動施壓進程，像是商務部的新方案今天就告生效。



至於往後的中美關係，金燦榮表示，中國大陸的大方向仍會尋求中美關係穩定發展。其中，在貿易問題上也許可能會再讓一點步；在北韓問題上，則會從自身利益出發「多做一點事」，而美國在這方面應該採取「現實一點的態度」。1060815