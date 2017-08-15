史坦頓43轟隊史新紀錄 馬林魚勝巨人中廣新聞網 (2017-08-15 14:10)
美國職棒大聯盟，邁阿密馬林魚跟舊金山巨人四連戰，馬林魚的史坦頓連續五場揮出全壘打，本季累計43發不僅持續領先大聯盟，也打破了馬林魚的隊史紀錄。最後馬林魚以八比三打敗巨人也拿下四連勝。
（陳楷報導）
史坦頓過去一個月狀況絕佳，最近34場比賽揮出22支全壘打，從7月17號開始一個人就打了17支，等於巨人全隊這一個月的產量，最近11場比賽只有一場沒打全壘打，史坦頓對巨人一局下就開砲左外野兩分全壘打，以43發刷新了薛費爾德在1996年寫下的馬林魚單季全壘打紀錄。另外歐蘇納也在五局開砲，第一棒戈登三支安打，投手康利6.1局被打六支安打丟三分拿下本季第五勝。
本來全壘打產量跟史坦頓並駕齊驅的洋基新人喬吉則是連續31場吞下三振，距離鄧恩保持的大聯盟最多連續場次三振紀錄只差一場。紐約內戰喬吉三個打數兩次三振不過在六局打出本季第36發全壘打，希克斯跟桑契斯也在八局開轟，大都會雖然也在三局由葛蘭迪森跟塞帕達敲出全壘打，仍然以二比四敗給洋基。
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