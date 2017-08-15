小熊隊今天出戰紅人，推出「外野4人」佈陣卻依然擋不住紅人主砲Joey Votto（沃托），他單場敲出3安猛打賞，完全讓人見識倒他強打者的魅力，雖然最終小熊仍以15:5贏球，也是擋不住他。

小熊隊5局上1人出局狀況下，把三壘手Kris Bryant調到左中外野間，4人外野手就此成型，不過Joey Votto還是薑是老的辣，硬是敲出一壘方向強襲球，並且順利跑上二壘。

此外，他也在7局、9局都敲出安打，本季打擊率高達3成17，31轟、83打點，連續19場有2次以上上壘。