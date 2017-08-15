（中央社記者張謙香港15日電）香港民主黨的誠信因為「林子健案」而備受壓力，但主席胡志偉今天說，暫時不會交代事件。



胡志偉中午就事件召開記者會，他說，此時不作評論，但希望警方儘快調查，讓事件水落石出。



他說，林子健仍然享有法律權利，民主黨會在事件水落石出及整個司法程序完成後，才會嚴肅和認真作出交代。



對於黨方先前為何安排林子健舉行記者會，他說，當時創黨主席李柱銘、前主席何俊仁和黨籍立法會議員林卓廷聽到林子健的說法後才舉行記者會。



他說，客觀上，當時李柱銘等人掌握的資訊不多，也有限。



林子健為民主黨的創黨成員，在黨內頗為資深。本月11日，他在李柱銘等人陪同下，以民主黨名義會晤記者，聲稱自己在10日懷疑遭中國大陸執法人員脅持並以釘書機傷害。



他說，當時疑是大陸執法人員的人叫自己不要試圖接觸已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞。



林子健在記者會後向警方報案。警方經調查後，今天凌晨以誤導警方人員為由拘捕他，並說暫時沒有影像畫面可以證明林子健曾遭人從旺角脅持。1060815