（中央社澎湖縣15日電）澎湖規模盛大的2017「菊島盃」國際少棒錦標賽今天開打，來自國內外56支勁旅將展開5天賽事，剛獲得世界少棒季軍的澎湖講美少棒隊也有參戰，賽事精彩可期。



澎湖縣政府教育處長葉子超表示，今年菊島盃國際國少棒賽，是繼全國青少棒賽緊接在後的另一場大型棒球賽，國內11縣市有50隊參賽，金門也有參賽；國外則有日本東北、山梨與館山，大陸廣州棒協和香港深水?等5支隊伍前來挑戰，



葉子超表示，今年參賽球隊共計56支，比去年52隊還多，是歷年來最盛大的一次，各組賽事今天上午展開，下午則進行開幕式和選手之夜。



「菊島盃」國際國少棒賽今天起至18日先區分14組在馬公中山、東文、湖西大城北和白沙講美等4處球場進行80場的循環預賽，19和20日進行最後的準決賽和決賽。1060815