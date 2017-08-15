台中棒球FUN電營開打 國手教練和學童FUN暑假中廣新聞網 (2017-08-15 13:10)
台電今年暑假在全省舉辦十一梯次的(棒球FUN電營)，台中區近四百個名額，秒殺報名額滿，小球員們上午齊聚台體大運動場，進行開球儀式，由台電副總李鴻洲擔任打擊手，台體大校長林華韋擔任投手，在歡呼聲中，展開五天的棒球夏令營。(寇世菁報導)
台電副總李鴻洲出席中區棒球FUN電營開球儀式，並表示，台電長期支持國內體育發展、投入大量經費，培植六支球隊，都有輝煌戰績，球隊平時遠赴偏鄉學校指導球技。為了讓體育紮根基層，去年起，結合台電所有球隊，在全台各地舉辦夏令營，取名台電球類FUN電營，由國手、教練帶領球員，共同擔任指導老師，希望讓小朋友從認識球、喜歡球，進一步培養興趣，養成運動習慣，甚而成為球類好手，揚威國際體壇、為國爭光。今年全台有十一梯次，中區棒球營從15號起，一連五天。
台電豐原分處處長林志廉指出，棒球夏令營免費參與，反應熱烈，尤其台電FUN電營的教練許多是國家隊選手，一開放網路報名，就造成秒殺，所有球隊2、3分鐘就額滿。台電今年在台中擴大舉辦，未來也希望能在中部舉辦更多種類的球類活動，此外，回饋社會，優先邀請社福單位，希望弱勢小朋友，一起來Fun暑假。
現場近四百位參加夏令營的小朋友及家長，對台電這項免費活動，讚不絕口，開球儀式，由台電公司副總經理李鴻洲擔任打擊手，並邀請台灣體育大學校長林華韋擔任投手，在全場熱鬧的歡呼聲下，為今年的棒球FUN電營揭開序幕。
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