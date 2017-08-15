（中央社記者林宏翰台北15日綜合報導）退役球星麥奎爾（Mark McGwire）在1987年創下的美國職棒新人最多全壘打紀錄49轟，本季面臨兩大新秀考驗。麥奎爾說：「我堅信，紀錄本來就是拿來破的。」



美國職棒兩大新秀火力驚人，道奇隊貝林格（Cody Bellinger）34轟、洋基隊賈吉（Aaron Judge）36轟，雙雙逼近麥奎爾在30年前立下的障礙。在麥奎爾1987年改寫紀錄之前，大聯盟新人最多38轟紀錄也傲立了31年。



根據大聯盟官網報導，麥奎爾樂見紀錄改寫，「想想看，當時我破了一項保持31年的紀錄，在30年後，我的紀錄又即將被改寫，這麼一想的確很酷。」



麥奎爾說：「我總是說，每天都有潛在的超級球星誕生，現在過了30年，兩顆超級巨星正在升起，他們都有機會可以改寫紀錄，我獻上最高的祝福，很期待看到最後結果。」



1987年麥奎爾23歲，在大聯盟的第2個球季，前一年曾經短暫亮相18場，因出賽未達標準，使他第二年保有新人資格；這一點與洋基「法官」賈吉類似。賈吉去年曾出賽27場，一開始都不亮眼。



新人球季敲了49轟，麥奎爾當年沒有想太多，只是把握每一次上場機會，「當我回過神時，已經敲了33轟」。



麥奎爾說：「比賽時不會去想紀錄，我當時每天在做的事，是我從小一直以來的夢想，但就是每天讓它發生，你沒有時間坐下來想，因為它是每天例行工作。」



麥奎爾大聯盟生涯從1986年在運動家隊開始，直到2001年退休共16年生涯敲583轟，最為球迷討論是1998年與索沙（Sammy Sosa）的全壘打競賽，單季敲70轟。但他退役後捲入禁藥風波，2010年坦承使用類固醇向球迷道歉，現任教士隊板凳教練。



對照台灣的中華職棒，新人第一年最多全壘打紀錄是由統一獅鄭鎧文保持，去年敲出24轟，改寫廖敏雄1993年、林益全2009年的18轟紀錄。至於新人資格最多轟是王柏融去年創下的29轟。1060815